HOTARU NO HIKARI – LA LUMIERE DES LUCIOLES
Samedi 10 février 2024, 20h00
Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau
Eysines
TARIF UNIQUE 8 €
Les lucioles s'illuminent !

En insatiable explorateur de formes, Adrien Demont développe son univers dans des bandes dessinées, des livres illustrés, mais aussi sur scène pour des performances musicales et graphiques où son approche décomplexée du dessin prend toute sa mesure. En lien avec son exposition à la médiathèque (p35), l'artiste nous convie avec son complice Tak, à un concert dessiné puisant dans la notion japonaise du «mono no aware», ou «choses propres à émouvoir». Un véritable moment suspendu, une parenthèse de grâce qui poétise la fragilité et l'éphémère de nos existences.

