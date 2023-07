LE GRAND CHUT – COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 7 février 2024, Eysines.

LE GRAND CHUT – COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL Mercredi 7 février 2024, 14h30 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIF UNIQUE 8 €

Chut, écoutez bien, on n’entend plus rien : une enquête sonore qui ne manque ni de gags ni de suspense !

Et si, un jour, les sons s’en allaient, un par un, la cloche du village ne sonne plus, le train circule sans un bruit, l’océan se tait. Le silence déferle sur la Terre. Face à cette situation aussi étrange qu’improbable, une cellule de crise, nommée La Brigade acoustique, mène l’enquête sur cette affaire appelée maintenant Le Grand Chut…. Car si les sons ont disparu, où sont-ils passés ? Comment les récupérer, les recréer, les remettre à leur place ?

Si vous avez toujours rêvé de mener une enquête policière, tendez l’oreille et relevez le moindre indice, la Brigade Acoustique a besoin de vous !

Avec le soutien de Très Tôt Théâtre, Département du Finistère, DGCA –

Direction Générale de la Création artistique,Génération Belle Saison, DRAC Bretagne, Maison du

théâtre – Brest, Arthémuse – Briec de l’Odet, Polysonnance – Chateaulin, Théâtre du pays de Morlaix,

Dihun – Haut pays Bigouden, Centre des, arts et de la culture – Concarneau, Maison des arts –

Douarnenez.

DISTRIBUTION :

Titre du spectacle : « Le Grand Chut. » – théâtre sonore et fantastique

Création : mai 2019

Durée : 70 minutes

Mise en scène : Céline Garnavault / Assistée de : Jérôme Thibault et Merlène Dronne

Co-auteur : Arnaud Le Gouëfflec

Écriture de plateau : Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic et Atsama Lafosse

Avec : Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic et Stéphanie Cassignard

Création sonore et co-écriture : Thomas Sillard

Création lumière : Alizée Bordeau

Régie lumière : Chloé AGAG

Régie son (en alternance) : Margaux Robin, Thomas Sillard, Lucille GALLARD

Scénographie : Olivier Droux

Costumes et accessoires : Stéfani Gicquiaud

Animation vidéo Audiolab : Titouan Bordeau

Composition musicale : Céline Garnavault, Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic et

Atsama Lafosse

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T14:30:00+01:00 – 2024-02-07T15:30:00+01:00

©Frédéric Desmesure