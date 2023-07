JE NE COURS PAS, JE VOLE – ÉLODIE MENANT & JOHANNA BOYÉ Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 31 janvier 2024, Eysines.

JE NE COURS PAS, JE VOLE – ÉLODIE MENANT & JOHANNA BOYÉ Mercredi 31 janvier 2024, 20h00 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIFS : PLEIN 24,50 € / RÉDUIT 17,50 € / ENFANT 7,50 €

En route pour la médaille d’or !

Julie Linard, espoir du 800m, rêve du titre olympique. 12 ans qu’elle s’entraine. Aujourd’hui, elle va marquer l’Histoire ! 6 comédiens jouent 26 personnages et nous embarquent dans le monde effréné du sportif de haut niveau mais aussi et surtout, au cœur de la famille de Julie Linard. En cette période de doutes liés à la compétition, Julie vacille. Vit-elle influencée par son père, ou bien pour faire plaisir à son frère ? Devrait-elle écouter sa mère ?

Cette histoire insuffle une énergie transcendante, un récit rythmé, drôle et sensible qui aborde de grandes questions : Comment se détacher des injonctions familiales, qu’est-ce que la réussite, faut-il toujours chercher le dépassement de soi ?

Après Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? (2 Molières 2020) reçu à Eysines sur les précédentes saisons, la nouvelle collaboration d’Élodie Menant et Johanna Boyé (5 nominations aux Molières 2023) nous embarque dans la course semée d’obstacles de ce personnage au tempérament fort, déterminé et acharné. Une prestation très physique avec des acteurs·rices époustouflant·es !

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL en coproduction avec la compagnie Carinae et Alyzée créations présente

Nominations Molières 2023 Théâtre public Mise en scène dans un spectacle de théâtre public Johanna Boyé Autrice francophone vivante Élodie Menant Révélation féminine Vanessa Cailhol Comédienne second rôle Élodie Menant

Une pièce d’Elodie Menant

Mise en scène Johanna Boyé

Avec Élodie Menant Olivier Dote Doevi Axel Mandron ou Slimane Kacioui

Vanessa Cailhol ou Émilie Éliazord Laurent Paolini Marine Villet

Création sonore Mehdi Bourayou

Chorégraphe Johan Nus

Costumes Marion Rebmann, assistée par Fanny Gautreau

Perruques Julie Poulain Créateur lumières Cyril Manetta Scénographe Camille Duchemin

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 http://www.eysines-culture.fr https://www.facebook.com/EysinesCulture [{« type »: « link », « value »: « https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/4642/je-ne-cours-pas-je-vole »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-31T21:15:00+01:00

©Aurore Vinot