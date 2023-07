QUAND LES POULES AURONT DES DENTS – JEANNE PLANTE & JÉRÉMIE PONTIER Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

QUAND LES POULES AURONT DES DENTS – JEANNE PLANTE & JÉRÉMIE PONTIER
Mercredi 20 décembre, 14h30
Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau
Eysines

TARIF UNIQUE 8 €

Une invitation gourmande à se poser de grandes questions…en musique !

Lors d’un repas de famille, un petit garçon refuse de manger une cuisse de poulet, rebuté à l’idée de dévorer un animal. Tandis que son chien, assis à côté de lui, ne rêve que d’une chose : l’avaler d’une bouchée. Lui qui en a assez de manger ses croquettes, a des rêves qu’il aimerait bien pouvoir réaliser, comme hurler à la lune en grand méchant loup ! Avec ses 11 chansons, ce spectacle musical est un dialogue aussi drôle que cruel autour d’une question morale que seuls les êtres humains peuvent se poser : doit-on manger les animaux ?

Venez vous régaler de ce thriller musical où s’affrontent un enfant végétarien et un chien carnivore !

Mise en scène Patrice Thibaud

Auteur compositeur Jeanne Plante

Comédiens chanteurs musiciens Jeanne Plante et Jérémie Pontier

Costumes Isabelle Beaudouin

Lumières Anne Muller Son Benoît Destriau

