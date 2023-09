HORS NORME – CIE BETTY BLUES Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 20 décembre 2023, Eysines.

HORS NORME – CIE BETTY BLUES Mercredi 20 décembre, 14h30 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Tarif unique 8€

Aujourd’hui, Pablo fête ses 8 ans !

Sa maman, Juliette, va préparer une fête aidée par son amie Leïla, la marraine de Pablo.

Très vite, le cadeau de Leïla intrigue Juliette.

“Est ce qu’au moins c’est un cadeau normal ?”

A partir de cette situation, les comédiennes chanteuses et musiciennes nous invitent à replonger dans notre histoire collective et à interroger la notion de normalité. “Hors Norme” propose de décaler les regards pour défendre la liberté d’être soi, la pluralité de nos êtres et de nos identités.

Distribution :

Alice Amanieu : Jeu, chant, piano, accordéon, washboard, percussions

Marie Gambaro : Jeu, chant, guitares, keytar, clavier, percussions

Conception et écriture : Marie Gambaro, Alice Amanieu

Scénographie : Hannah Daugreilh

Regards complices : Anne Moisset, Antoine Boulin, Manon Robert

Oreilles complices : Manu Martin

Création sonore : N’Dembo Ziavoula, Pierre-Alain Pous, Quentin Babot-Alvarez

Création lumières : Aude Le Clech, Tom Rojouan

Construction : Benoît Chesnel

Production : Alice Lafon

Administration : Benjamin Lavigne

Coproduit par l’OARA, les communes de Cenon, St Paul les Dax, Barbâtre, le Réseau la Déferlante et l’IDDAC.

Avec le soutien de la ville de Bordeaux, la politique de la ville, la DRAC (complément aide résidence en milieu scolaire), l’Entrepôt au Haillan, Le

Théâtre des Beaux à Bordeaux, Salle le Reflet à Tresses, Espace culturel du Bois Fleuri à Lormont, les communes de La Couronne, Hendaye, St

Hilaire de Riez, Barbâtre, Le Teich, St Amand de Coly et L’Amicale laïque de Bègles (festival Abracadabrantesque).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:30:00+01:00 – 2023-12-20T15:30:00+01:00

©Renaud Durieux