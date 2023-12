Cabaret de Noël Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 16 décembre 2023 18:00, Eysines.

Cabaret de Noël Samedi 16 décembre, 19h00 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Gratuit sur inscription 06 21 83 20 63

Le cabaret de Noël de l’école de musique est de retour !

…et il promet d’être joyeux et endiablé !

Pour petites et grandes oreilles, vous retrouverez tous les talents de nos apprentis musiciennes et musiciens pour un concert festif !

En guise d’entrée, apportez un jouet, un livre, un cadeau (ou plusieurs) neuf(s) ou d’occasion en parfait état et non emballé(s), qui seront offerts aux Restos du coeur. Venez nombreux délasser vos oreilles et soutenir cette belle réalisation caritative !

Pendant l’entracte, vous pourrez profiter des gourmandises de l’association des élèves de l’école de musique !

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 http://www.eysines-culture.fr https://www.facebook.com/EysinesCulture

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:00:00+01:00

