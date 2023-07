BOUCAN – CIRK BIZ’ART Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 9 décembre 2023, Eysines.

BOUCAN – CIRK BIZ’ART Samedi 9 décembre, 16h00 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIFS : PLEIN 15,50 € / RÉDUIT 12,50 € / ENFANT 7,50 € / SORTIR EN FAMILLE 27 €

Cocktail explosif entre cirque, beatbox et voyages temporels !

Quoi de mieux pour se changer les idées qu’une méga-fête, comme celle qui débute le spectacle Boucan de la compagnie Cirk biZ’arT. Brouhaha de voix, joie des convives, tintements des verres, spots clignotants et boule à facettes, vous y êtes : le vacarme assourdissant promis dans le titre du spectacle est bien là et la fiesta commence !

Mais soudain plus rien, le trou noir… Il ne vous reste plus qu’à aider les clowns acrobates qui tentent désespérément de se souvenir de ce qu’ils ont fait lors de cette folle soirée endiablée. Comment raviver des bribes de ce qui s’est déroulé la veille ? L’absurdité des situations et les rebondissements les plus loufoques ne laisseront pas de répit à nos personnages dans leur tentative de remettre un peu d’ordre, au sens propre comme au sens figuré.

Plus on est de fous, plus on rit ! Venez tester cette fête, lâcher-prise assuré !

Pour petites et grandes oreilles en quête de grands éclats de rire en famille, et aussi pour se préparer joyeusement à la période festive de Noël !

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 http://www.eysines-culture.fr https://www.facebook.com/EysinesCulture [{« type »: « link », « value »: « https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/4638/BOUCAN »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:15:00+01:00

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:15:00+01:00

©NawaPhotography