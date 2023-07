HOME – NICOLAS SANNIER Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 30 novembre 2023, Eysines.

HOME – NICOLAS SANNIER Jeudi 30 novembre, 20h00 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIFS : PLEIN 20,50 € / RÉDUIT 14,50 € / ENFANT 7,50 €

Danse et mouvements hors normes !

Danseur et circassien, Nicolas Sannier décline un parcours qui l’a conduit du hip-hop à la scène du Cirque Plume en passant par la danse contemporaine. Son premier spectacle solo est une invitation à entrer dans ce lieu intime dans lequel les humains se dévoilent. Home, c’est une visite ingénieuse et poétique du chez-soi où l’artiste expérimente avec imagination les espaces et les objets.

Accompagné, entre autres, d’une roue cyr, il nous embarque avec délicatesse dans un univers fait de d’acrobaties et de danse où l’on découvre tour à tour les pièces d’un appartement pour, au final, mieux le connaitre lui. Asseyez-vous, mettez-vous à l’aise, la visite commence !

Distribution :

Conception : Nicolas Sannier

Musique : Mathis Der Maler

Acrobatie et danse : Nicolas Sannier

Production : Gonna be good

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

