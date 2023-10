Terre ! – Cie les lubies Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 22 novembre 2023, Eysines.

Terre ! – Cie les lubies Mercredi 22 novembre, 10h30 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Gratuit sur réservation

TERRE ! raconte l’histoire d’une bande de pingouins qui se retrouvent à errer sur l’océan sur un bloc de glace. Comme ils aiment à se répéter « il n’y a pas de problème sans solution » il est donc évident qu’ils vont pouvoir trouver nouvelle terre accueillante. Seulement voilà…à chaque fois rien ne va : trop blancs, pas assez noirs, ne parlent pas couramment le mouton…

Un joli voyage pour parler aux plus petit.es de l’acceptation de la différence !

mise en scène & concepton graphique // Sonia Millot

comédie conteuse et marionnetste // Cécile Delacherie

musicien bruiteure // Cyril Graux

création lumière // Cédric Queau

costumes // Marion Guérin

administration de production // Anne Berger

producton et diffusion // Karine Hernandez

Spectacle présenté dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité – Bordeaux Métropole

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 http://www.eysines-culture.fr https://www.facebook.com/EysinesCulture [{« type »: « phone », « value »: « 0556161810 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@eysines.fr »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/actualites/10e-quinzaine-legalite-diversite »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T10:30:00+01:00 – 2023-11-22T11:00:00+01:00

