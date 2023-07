BIP vs ÉQUIPE DE FRANCE Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

La BIP accueille l’équipe de France d’improvisation théâtrale !

Portée par les piliers des bleu.e.s depuis plus de 15 ans, Cécile Giroud, Igor Potoczny ou encore Olivier Descargues, c’est dans la patinoire du Vigean que l’équipe tricolore entamera sa tournée de préparation en vue d’une prochaine Coupe du Monde annoncée en Europe pour la saison 2024/2025.

Alors que vous soyez pro Bordeaux ou à fond derrière les bleu.e.s, venez soutenir votre équipe préférée au cours d’un spectacle chaud-bouillant où la créativité, la complicité et la spontanéité nécessaires au spectacle vivant prennent ici tous leurs sens et toutes leurs dimensions !

Bordeaux Improvisation Professionnelle Direction artistique : Richard Perret

Bordeaux Improvisation Professionnelle Direction artistique : Richard Perret

Équipe de France Improvisation Direction artistique : Olivier Descargues Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00

