ROYAUME – CIE HORS SERIE Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, 10 novembre 2023, Eysines.

ROYAUME – CIE HORS SERIE Vendredi 10 novembre, 20h00 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIFS : PLEIN 20,50 € / RÉDUIT 14,50 € / ENFANT 7,50 €

Une pièce chorégraphique saisissante où la parole est reine !

Que vivent les femmes dans nos sociétés ? Quelles situations traversent-elles ? Quelles épreuves rencontrent-elles ? Royaume mêle les textes à la danse pour mettre en lumière des histoires de femmes. Sous le regard d’Hamid Ben Mahi, l’alchimie douce du chorégraphe opère pour rendre essentielle et vibrante la présence des six interprètes féminines au plateau.

Une chorégraphie hip-hop intense dans laquelle les éclats de voix intimes et sincères des danseuses disent l’universel pendant que leurs gestes invitent à la poésie. Une forme éclatante d’énergie rendant un vibrant hommage à la sororité pour nous amener à une réflexion commune sur un sujet de société majeur.

Production

Compagnie Hors Série

Coproduction

L’OARA | Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

La Manufacture Centre de Développement Chorégraphique National Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle

Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne | Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio | ministère de la Culture

L’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Accueil studio

Théâtre Jean Vilar | Eysines

Théâtre Le Parnasse | Mimizan

La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Nouvelle-Aquitaine – Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Ville de Bordeaux. Elle est également subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental de la Gironde.

Site internet : https://www.horsserie.org/

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T21:05:00+01:00

©Pierre Planchenault