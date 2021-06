Théâtre : Jean-Pierre, lui et Moi Espace Culturel Sainte-Anne, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, St lyphard.

‘Jean-Pierre, lui et moi’, une écriture et un jeu de Thierry Combe de la Compagnie Pocket Théâtre. Etes-vous concernés par le handicap ? Pascal oui. Et il nous parle de son grand frère Jean-Pierre reconnu handicapé, de son père, de sa mère, de lui-même, du monde médico-social et des autres. Très à l’aise dans son personnage à l’humour décomplexé, Thierry Combe nous rassemble dans son théâtre de bois et fait entendre une parole qui nous touche tous. Thierry Combe alias Pascal nous raconte, avec délicatesse et drôlerie, cette vie extra-ordinaire : les médecins annonçant le diagnostic aux parents, les réactions de la famille et des amis, la fête d’anniversaire au foyer où vit Jean-Pierre et leurs moments fraternels. Une vie marquée par cette frontière entre la norme et ce qui s’en écarte. Comment la société handicape-t-elle les personnes ayant des déficiences ? L’auteur et acteur nous accueille dans un petit théâtre circulaire fait de palissades et nous assied sur des billots de bois. Dans ce lieu intimiste, entre réalité et fiction, autobiographie et chronique sociale, il nous embarque dans des situations farfelues, tendres ou injustes. Et sa « prise de parole », aussi engagée soit-elle, est d’une sincérité juste, teintée de légèreté et emplie de joie.

