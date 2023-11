Slips Inside Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 17 mai 2024, Saint-Gaudens.

Slips Inside Vendredi 17 mai 2024, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 20 € – 15 € – 10 € – 7 €

Spectacle clownesque et acrobatique. Billy et Piotre débarquent sur scène en peignoir.

Mais très vite, ils ne résistent pas à nous faire découvrir leurs corps de rêve et leurs slips démodés ! Musclés, élégants, habiles, ils sont bien conscients de leurs incroyables qualités et se lancent dans une grande démonstration : la crème de l’acrobatie ! Le duo joue sur sa maladresse, rate ses tours pour mieux exécuter des numéros à haut degré de défi, voire d’inconscience.

Ces deux grands clowns belges sont propulsés par leurs folies, leurs prétentions et leurs bévues dans un affrontement qui vire vite à la complicité.

Nous sommes dans du théâtre gestuel muet, ponctué de borborygmes. Le langage naît soit de leurs mouvements défiant les lois de l’équilibre, soit de leurs mimiques ridicules.

Sans aucun artifice, il faut vraiment une grande maîtrise de son art pour donner l’impression qu’on ne le possède pas !

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:45:00+02:00

Léo MAUGIER