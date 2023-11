Hasard Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 20 avril 2024, Saint-Gaudens.

Le mot hasard vient de l’arabe az-zahr qui désigne le jeu de dé.

Est-ce bien un hasard ?

Six danseurs en quête de chorégraphe, comme les six faces du dé. Déroutés, ils effectuent un curieux rituel.

Ils apparaissent et disparaissent en traversant la scène en diagonale.

Les dés sont jetés.

La danse se joue du hasard. A partir de six interprètes, elle crée des combinaisons infinies et imprévisibles. Algorithmes. Le hasard fait bien les choses, mais comment l’interpréter ? Les danseurs se croisent comme une illusion de foule. Ils évitent l’accident.

La collision serait-elle préméditée ou bien prédestinée ? Bousculade. L’accident est une danse ? Ai-je bien vu ce que j’ai cru voir ? Vertige. Trouble. Hallucination. La danse est un jeu, un défi, un paradoxe.

« Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » nous dit le poète.

