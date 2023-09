Exposition Pauline Winsor Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 12 avril 2024, Saint-Gaudens.

Exposition Pauline Winsor 12 avril – 4 mai 2024 Théâtre Jean Marmignon Entrée gratuite

Pauline Winser est une passionnée de montagne. Elle a escaladé les monts d’Écosse, des Alpes, l’Atlas Marocain,

’Himalaya, les Pyrénées, etc.

En 1969, une maladie consécutive à son second séjour au Népal a

interrompu ses pérégrinations ; elle s’est alors mise à peindre.

Née à Londres, elle est à présent retraitée dans le Comminges,

habite à Sepx et se contente de petites balades. Elle anime un atelier de peinture et peint… la montagne !

Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie 05.61.95.57.87

