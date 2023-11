L’heure des assassins Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 28 mars 2024, Saint-Gaudens.

L’heure des assassins Jeudi 28 mars 2024, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 20 € – 15 € – 10 € – 7€

Après le succès du Cercle de Whitechapel et des Voyageurs du crime, Julien Lefebvre récidive avec un 3e opus. L’action de cette nouvelle comédie policière, riche en rebondissements, se situe à Londres, en 1909, dans l’univers feutré d’un théâtre.

C’est le soir du réveillon et de l’inauguration du Théâtre Somerset. Tout le gratin de Londres se presse et, tandis que le public s’installe, un petit groupe de privilégiés s’est réuni au dernier étage du bâtiment, dans le foyer privé de Philip Somerset, patron des lieux et richissime homme d’affaires.

Alors que la cloche retentit pour annoncer le début du spectacle, Somerset est retrouvé mort sur le balcon. Impossible de donner l’alerte, le salon privé a été fermé à clef. Les échos du spectacle, joué plus bas, résonnent par les tuyaux d’aération, mais dans le salon, la soirée de fête change radicalement de ton.

Bien vite des signes montrent que la victime a été empoisonnée… La peur grandit. Et si cette réunion improvisée n’était pas un hasard ? Et si la porte n’avait pas été fermée de l’extérieur ? Mais surtout qui est le meurtrier ?

Rires, peur et enquête vont se mêler jusqu’à ce que Big Ben, au loin, sonne L’heure des assassins.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18784 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

