Phédre Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 19 mars 2024, Saint-Gaudens.

Phédre Mardi 19 mars 2024, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 20 € – 15 € – 10 € – 7 €

Quand Phèdre de Racine rencontre la Vénus d’Euripide.

C’est le récit d’un aveu honteux. Phèdre, fille du juge des enfers, petitefille du soleil, meurt d’un mal qui la consume. Possédée par Vénus, elle est rongée par un désir brûlant pour le fils de son époux, Hippolyte. Pour se protéger d’elle-même, elle n’a de cesse de vouloir éloigner l’objet convoité, passant pour la pire des marâtres. La jalousie empêche Phèdre de rétablir la vérité et Hippolyte sera sacrifié.

Le metteur en scène a eu l’idée géniale d’ajouter un personnage emprunté à Euripide, la déesse Vénus, jouée par une circassienne, le plus souvent juchée sur un mât dressé en fond de scène et regardant s’affronter les pauvres mortels tourmentés par les feux qu’elle a allumés.

L’adaptation très contemporaine est très physique avec les va-et-vient des comédiens du plateau aux allées rapprochant ainsi les personnages des spectateurs.

Une version qui ridiculise le patriarcat et la conduite prétendument monstrueuse de Phèdre.

CIE MINUIT44

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18782 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-19T20:30:00+01:00 – 2024-03-19T22:05:00+01:00

2024-03-19T20:30:00+01:00 – 2024-03-19T22:05:00+01:00