Voyage musical des professeurs Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens Voyage musical des professeurs Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 15 mars 2024, Saint-Gaudens. Voyage musical des professeurs Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Théâtre Jean Marmignon Entrée gratuite Cette année, les enseignants du conservatoire Guy Lafitte feront voyager vos oreilles sur un répertoire riche et varié, d’hier à aujourd’hui.

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les grands noms de la musique. Au programme des solos, duos, trios etc… et de belles surprises. Concert classique tout autant que concert de musiques actuelles, cette balade à travers des époques différentes vous révélera qu’au-delà d’être de très bons pédagogues, nos professeurs sont avant tout des artistes.

Laissez-vous emporter le temps d’un concert au gré des influences musicales de chacun. Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu Théâtre Jean Marmignon Adresse 3 place Hippolyte Ducos Ville Saint-Gaudens Departement Haute-Garonne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens latitude longitude 43.109672;0.725295

Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaudens/