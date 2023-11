Le choix des âmes Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 7 mars 2024, Saint-Gaudens.

Le choix des âmes Jeudi 7 mars 2024, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 15 € – 10 € – 8 € – 5 €

1916 à Verdun deux hommes sont dans un trou d’obus. Tout les oppose : Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple, et Franz, soldat allemand, musicien et humaniste ; avec eux, un violoncelle.

Pour sortir de cette situation, les deux ennemis ont besoin l’un de l’autre. Ils devront oublier leurs peurs, dépasser leur haine et se faire confiance malgré leurs différences. Ces deux hommes vont faire le choix du violoncelle plutôt que de la baïonnette ; la vie plutôt que la barbarie. La musique et l’âme de l‘instrument les renverront à leur empathie.

Ce n’est pas une énième pièce sur la Première guerre mondiale, mais une réflexion sur l’Homme au sens le plus large. Un huis-clos pesant dans un espace contraint, avec des comédiens remarquables et des dialogues criants de vérité.

Accepter les différences et croyances de l’autre pour être sauvé… voilà qui résonne étrangement dans notre quotidien.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18781 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-07T20:30:00+01:00 – 2024-03-07T21:40:00+01:00

2024-03-07T20:30:00+01:00 – 2024-03-07T21:40:00+01:00

Claire VINSON