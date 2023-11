Un balcon entre ciel et terre – jeune public Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 3 mars 2024, Saint-Gaudens.

Un balcon entre ciel et terre – jeune public Dimanche 3 mars 2024, 16h00 Théâtre Jean Marmignon Enfant 4 € – Adulte 6 €

Après La Dignité des gouttelettes et ses tableaux sur l’eau pour les tout-petits, Un Balcon entre Ciel et Terre transmet le bonheur d’aimer et de peindre qui se dégage de l’univers de Marc Chagall.

Dispositif à la façon d’un vitrail coloré, instruments ballon d’un folklore imaginaire, ce spectacle de manipulation dansée partage avec les enfants la surprise et la joie de la construction des images dans le ciel. Un coq rouge et un âne bleu, un acrobate de cirque et une chèvre accordéoniste, des amoureux et un bouquet de fleurs qui volent dans le ciel… Avec cette création la compagnie affirme une fois de plus son goût pour l’imaginaire et le rêve.

Du théâtre d’images mêlant multimédia et illusions d’optique.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18779 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T16:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:25:00+01:00

2024-03-03T16:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:25:00+01:00

Association WOMA – la séquence