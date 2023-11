L’assassin sans scrupules Hasse Karlsson dévoile terrible vérité : comment la femme est morte de froid sur le pont du chemin de fer Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 16 février 2024, Saint-Gaudens.

Dans la Laponie suédoise, au coeur de l’hiver 1948, une femme a trouvé la mort sur un pont de chemin de fer.

26 ans plus tard, installé dans un grenier, un homme se souvient et raconte comment l’adolescent qu’il était a rencontré un autre adolescent, s’est laissé envoûter par lui et a participé à des jeux cruels.

Le propos vient ici davantage questionner l’adolescence que le crime, le rapport aux parents, que le rapport de police. Hasse comprend bien que les idées de « L’Hirondelle » sont bizarres, cependant… Pourquoi fait-on le mal alors qu’on ne le veut pas ? Comment résister à quelqu’un de mauvais qui

néanmoins vous fascine ?

Même si Henning Mankell est connu pour ses polars, il s’est toujours intéressé au théâtre ; de ses débuts à Stockholm, jusqu’au Mozambique où il a dirigé le Teatro Avedina. C’est donc bien une pièce de théâtre à suspense qui est ici proposée, ponctuée de vidéo et de musique, jouée en live par un accordéoniste.

Quand la vérité s’amuse à brouillerles pistes !

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18776 »}]

