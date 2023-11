ZZAJ : à ceux qui ratent Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 9 février 2024, Saint-Gaudens.

ZZAJ : à ceux qui ratent Vendredi 9 février 2024, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 15 e – 10 € – 8 € – 5 €

Nous voici dans un studio de radio désuet et décrépit, avec des instruments de musique partout et deux animateurs affolés par la présence inexpliquée du public. C’est le début d’une émission de radio sur l’histoire du jazz.

Ces deux animateurs sont des saltimbanques qui savent tout faire. Ils jouent de multiples instruments, chantent, dansent, font des cascades…

Ils font le show, tout en revisitant quelques stan-dards de l’histoire du

jazz. Et prouvent leur ingéniosité et leur grande maîtrise du jeu. Pour que leurs maladresses paraissent tout à la fois aussi naturelles et spontanées, il faut vraiment maîtriser son art !

Mais, malgré une mise en scène au cordeau, pour notre plus grand bonheur, tout va déraper ! Les gags vont s’enchaîner comme dans un bon film de Chaplin ou de Buster Keaton. Le public, qui aura du mal à rester sur son fauteuil, deviendra complice de cette folie.

Voilà comment faire d’une émission ratée un spectacle réussi, nullement réservé aux passionnés de jazz !

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18774 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:50:00+01:00

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:50:00+01:00

Joris ALLARDON