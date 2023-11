Expositions – Atelier d’expression d’art thérapie Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 9 février 2024, Saint-Gaudens.

Expositions – Atelier d’expression d’art thérapie 9 février – 9 mars 2024 Théâtre Jean Marmignon Entrée gratuite

Les Tableaux en Mosaïque sont réalisés par 2 groupes de 9 personnes qui viennent 1 fois par semaine au Centre Azimut.

Ces ateliers sont animés par Flora Le Guillou, artiste/art-thérapeute en médiation artistique par la mosaïque, l’argile, la méditation, le son, le mouvement « Le Vivant en Soi ». Elle encourage le Groupe Mosaïque malgré la contrainte technique du départ à une expression libre. On y trouve un esprit joyeux d’entreaide et une certaine autonomie artistique.

Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.94.52.30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T10:30:00+01:00 – 2024-02-09T12:00:00+01:00

2024-03-09T10:30:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00