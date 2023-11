Bled Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 3 février 2024, Saint-Gaudens.

Bled Samedi 3 février 2024, 16h00 Théâtre Jean Marmignon Enfant 4 € – Adulte 6 €

Un Petit Poucet contemporain en théâtre et vidéo d’animation.

Une famille est sur le point de se faire expulser. Elle charge le plus jeune de ses fils, Bled, de trouver une nouvelle demeure. Il part en mission, seul, parle fort pour rompre le silence et se crée des compagnons avec qui il dialogue.

Il chemine en essayant de vaincre ses peurs et avec l’espoir de retrouver sa maison et sa famille. Cet enfant qui idéalisait ses parents va percevoir leurs failles.

Nous ne sommes pas dans la forêt du Petit Poucet, mais dans une variation contemporaine où les cailloux sont remplacés par un téléphone mobile, son seul lien avec sa famille.

L’animation numérique permet un décor en perpétuelle évolution. Tout est

déformé, comme la vision d’un enfant sur le monde, et place ainsi les spectateurs dans « la tête » de Bled.

Le paysage vidéographique, appuyé par une création sonore en live, est à la mesure de ses émotions. Un travail subtil sur l’enfance.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18772 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:50:00+01:00

Christian AUDIAU