Les poupées persanes Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 25 janvier 2024, Saint-Gaudens.

Les poupées persanes Jeudi 25 janvier 2024, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 20 € – 15 € – 10 € – 7 €

Le célèbre conte perse « Bijan et Manijeh » sert de fil rouge à cette histoire qui se déroule dans deux lieux et à deux époques.

C’est l’histoire de quatre universitaires en Iran, dans les années 70, de la chute du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime islamique. C’est l’histoire de deux soeursen France, à l’aube du XXIe siècle, aux sports d’hiver, avec une mère et sesdeux filles d’origine iranienne.

C’est l’histoire d’une jeunesse pleine d’espoir, d’une lutte avortée, d’un peuple sacrifié, de secrets qui s’entortillent, de la transmission dont on ne sait que faire et de l’amour qui ne sait plus où aller. C’est en quelque sorte l’histoire de toutes les révolutions.

Les mots sont justes. Les comédiens jouent toute une galerie de personnages et déplacent eux-mêmes de judicieux décors, à toute vitesse, dans une mise en scène diaboliquement efficace.

Une prouesse de jeu pour une histoire poignante qui balaie le destin d’un peuple. A ne pas rater !

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18771 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:10:00+01:00

Alejandro GUERRERO