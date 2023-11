Antipodas Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 18 janvier 2024, Saint-Gaudens.

Antipodas Jeudi 18 janvier 2024, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 20 € – 15 € – 10 € – 7 €

Un spectacle autour du thème du double proposé par deux soeurs jumelles.

L’une danse, l’autre pas. Toutes deux nées au Chili, mais d’âme andalouse, elles nous immergent dans une esthétique minimaliste et contemporaine pour raconter le moment où elles étaient « un ».

Florencia Oz, « bailaora », est interprète au sein de la compagnie Rafael Carrasco, puis de David Coria. Elle mène en parallèle une carrière de soliste récompensée par plusieurs prix. Isidora O’Ryan, violoncelliste émérite, pratique le mélange des genres entre compositions savantes, improvisations, airs populaires et électro. La danse, le flamenco, les percussions de l’une induisent la voix, l’instrument et la mélodie de l’autre, pour enfanter une rencontre d’une grande intimité.

Un dialogue poétique entre cordes, voix, gestes et mouvement qui évoque souvenirs et rêves futurs.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18770 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T20:30:00+01:00 – 2024-01-18T21:30:00+01:00

2024-01-18T20:30:00+01:00 – 2024-01-18T21:30:00+01:00

Javier FERGO