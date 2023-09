Exposition Léa Stauder Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 12 janvier 2024, Saint-Gaudens.

Exposition Léa Stauder 12 janvier – 13 février 2024 Théâtre Jean Marmignon Entré libre

Léa Stauder conçoit cette exposition comme l’occasion de vous rencontrer. Vous, le public, les visiteurs, curieux et curieuses de passage en ces lieux.

Passage, elle aime ce mot. Passage de ses explorations colorées sur la toile, qui s’accordent et font danser ses émotions dans un joyeux ballet entremêlant l’acrylique, le pastel, l’encre et les collages…

Chacune de ses oeuvres s’accompagne d’un petit carnet, afin que vous puissiez y glisser ce que ses couleurs vous racontent. Il s’en passe des choses le temps d’un passage, alors, ne soyez pas sages et venez donc laisser une trace poétique… à vous de jouer !

Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T10:30:00+01:00 – 2024-01-12T12:00:00+01:00

2024-02-13T14:00:00+01:00 – 2024-02-13T18:00:00+01:00