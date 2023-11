Billy la nuit Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 6 janvier 2024, Saint-Gaudens.

Billy la nuit Samedi 6 janvier 2024, 16h00 Théâtre Jean Marmignon Enfant 4 € – Adulte 6 €

Cette nuit, Billy va dormir seule.Encore une fois, son père va partirtravailler toute la nuit. Mais il a tout préparé pour sa fille : le cartable près du lit, le repas au réfrigérateur, la brosse à dents sur l’évier et pour l’histoire du soir Billy n’aura qu’à appuyer sur « play ». Puis elle dormira jusqu’au lendemain où son père rentrera pile à l’heure pour la conduire à l’école ! Sauf que la nuit, la chambre de Billy s’anime et se transforme : un craquement, la lampe qui clignote, une chouette dehors… Et « Ferme-l’Œil », un personnage librement inspiré par Andersen, entre dans la chambre ; grâce à cet être extravagant, elle ne sera plus seule.

Au matin, Billy sera victorieuse. Elle aura traversé la nuit grâce aux ressources de son imaginaire et à la confiance et l’amour que son père lui porte. Aurélie Namur tisse ses histoires à partir de questions contemporaines avec une écriture originale, et une dimension un peu fantastique Elle s’adresse ainsi aux enfants comme aux adultes.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18761 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T16:00:00+01:00 – 2024-01-06T16:45:00+01:00

Billy la nuit

DR/Marie Clauzade