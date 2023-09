Ondes 2 Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 15 décembre 2023, Saint-Gaudens.

Ondes 2 Vendredi 15 décembre, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 15 € – 10 € – 8 € – 5 €

Rien n’existe. C’est comme une page blanche. L’espace est vide, les corps sont en attente. Quels chemins vont-ils emprunter ?

Les contraintes de corps vont faire éprouver, aux danseurs et aux

spectateurs, l’absence. Laisser résonner cela en eux. Ce sont des ondes de choc. Et les gestes arrivent, se transforment, au fur et à mesure. La chute, si l’autre n’est pas là. Mais, ils ne sont pas si fragiles que ça !

Même la chute n’est pas grave. Ne passe-t-on pas notre vie à lutter contre les lois de la gravitation ? Alors se relever devient une habitude. Il suffit de penser que l’autre est toujours là.

La force de traverser les espaces vides. Traverser, retraverser. Se souvenir. Et puis, soudain, une faiblesse, l’envie de disparaître. Chercher le plein. Le souvenir de l’autre. Se blottir. Vouloir devenir transparent.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18758 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:20:00+01:00

Charles RIPON et Quentin DELAHAYE