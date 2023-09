Antigona – Théâtre en occitan Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 21 novembre 2023, Saint-Gaudens.

Antigona – Théâtre en occitan Mardi 21 novembre, 20h30 Théâtre Jean Marmignon Entrée libre

LA RAMPE Teatre Interegional Occitan adapte «Antigone », une oeuvre antique qui résonne comme une actuelle évidence : résistance, résilience

face à un monde imposant sa vérité, tournant le dos aux valeurs anciennes.

Et puis une révélation, l’oeuvre de Sophocle c’est aussi et peut être surtout : une réflexion sur le pouvoir et comment ceux qui l’assument se l’approprient.

C’est la place des langues, celle de l’occitan et du français, qui joue dans

cette adaptation « le révélateur » pour éclairer les oppositions de paradigmes et le propos de la pièce : notre interrogation sur le Monde et sur ceux qui nous gouvernent. Dans un combat fratricide pour récupérer le trône de Thèbes, Polynice et Étéocle se sont entretués. Créon, leur oncle, devient le nouveau maître de la cité et décide que Polynice, le traître qui a pris les armes contre sa patrie, tombera en disgrâce privé des rites funéraires et que seul le corps d’Étéocle sera honoré. Ismène et Antigone sont les soeurs des défunts et désormais uniques descendantes d’OEdipe.

La loi de Créon est claire et irrévocable : tout ceux qui s’opposeront à la raison d’État connaîtront la mort ! Seule Antigòna s’insurge et résiste, par

amour envers son frère Polynice et son dévouement envers les Dieux, suppliant Créon de revenir sur sa décision…

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}]

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T21:50:00+01:00

Marc GINOT