Concert de soutien à Amnesty International Vendredi 10 novembre, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 10 € normal – 5 € réduit

Amnesty International est un mouvement mondial regroupant plus de 10 millions de personnes qui prennent l’injustice comme une affaire personnelle. Ses membres font campagne pour un monde où chacun peut se prévaloir de ses droits.

Il y a 60 ans Amnesty a commencé par demander la libération des prisonniers politiques. Elle a maintenant élargi son action à la défense de tous les droits humains et oeuvre à la protection et à l’autonomisation des personnes :

de l’abolition de la peine de mort et de la torture à la protection des droits sexuels et reproductifs ;

du combat contre les discriminations à la défense des droits des réfugiés et des migrants,

de la défense de la liberté d’expression et de manifester à un contrôle des armes et à la protection des civils dans les conflits armés.

Amnesty International parle au nom de toute personne dont la liberté et la dignité sont menacées. L’association ne sollicite aucune subvention des États, des partis politiques ou des entreprises et finance ses actions essentiellement grâce au soutien de ses membres et de ses donateurs. Son indépendance lui permet d’agir en toute liberté partout dans le monde.

Au programme de ce concert : Wilfrid Arexis, Daisy et leurs amis, Le Rural Jazz Band.

Tarif normal 10€ – Tarif réduit 5€

pas de réservation, vente des places le soir du concert

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

