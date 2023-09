La Finta Nonna Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 3 novembre 2023, Saint-Gaudens.

La Finta Nonna, que l’on peut traduire par « La Fausse Grandmère», est une version italienne et ancienne du conte du Petit chaperon rouge.

Dans la version italienne, la « bambina » se sauve par ses propres moyens des griffes du loup.

C’est une petite fille rêveuse qui parle trop et ne suit pas les recommandations de sa maman.

Au détour d’un coquelicot, apparaît le loup ! Une grand-mère frivole, un loup vorace, un chasseur peureux et une petite fille autonome, voilà les

personnages de notre histoire.

Les comédiens-danseurs évoluent dans une esthétique scénique épurée

en s’appuyant sur des effets de magie (illusion principalement). Un lit qui

ronfle, une chapka qui vole toute seule, un renard en écharpe qui s’anime…permettent à la comédie de s’épanouir.

Entre conte et magie, la porte grince, le parquet craque et… une petite fille entre sur le plateau.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18752 »}]

