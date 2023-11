Expositions – Édouard AGUILO Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 1 novembre 2023, Saint-Gaudens.

Peintre autodidacte, Édouard Aguilo est né en 1949 à Barcelone

(Espagne).

Il peint depuis l’âge de 12 ans et s’installe en 1969 à Toulouse pour continuer à vivre sa passion.

Pour découvrir d’autres horizons, il commence à travailler dans la publicité et, dans les années 80, devient peintre décorateur dans les ateliers du théâtre du Capitole de Toulouse. Dix ans plus tard, il part pour l’Andorre comme professeur de peinture et dessin, activité qu’il exerce encore aujourd’hui. Mais bien sûr, sa passion reste créer et donner vie à ses tableaux. Il a travaillé toutes les techniques en favorisant la peinture acrylique, style Pop Art avec des changements évolutifs.

Depuis 3 ans, il est également Président du Salon des Arts Plastiques du Fousseret.

Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

