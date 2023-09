La fuite Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 21 octobre 2023, Saint-Gaudens.

La fuite Samedi 21 octobre, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 20 € – 15 € – 10 € – 7 €

Une pièce attachante à la fois désopilante et profonde qui interroge avec humour et truculence sur notre difficulté à accepter nos erreurs.

Nicola gère un restaurant italien au bord de la faillite. On vient lui confier

l’organisation d’un repas de mariage. C’est pour lui une occasion inespérée de sauver son activité. Mais il n’a pas l’habitude des grandes réceptions.

A deux jours de la cérémonie, rien n’est prêt ! Et il n’a pas l’argent pour

acheter ce qu’il lui manque… C’est alors que Roméo, le mari de Béatrice, la

cuisinière, fait irruption dans le restaurant. La rumeur court qu’il a

perdu la raison…

L’histoire se déroule dans un univers proche des comédies du cinéma italien des années 1960-1970. Le message de Pirandello conserve toute sa force même s’il est mâtiné de rocambolesque et de contemporain. Une adaptation portée par des comédiens très justes, drôles souvent, attachants parfois.

De la comédie légère au drame troublant, l’intervalle est étroit.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T21:50:00+02:00

Stéphanie Benedicto