Il est comptable chez Bandalux.

Elle est visiteuse médicale et maman d’une petite fille de 8 ans.

Ils n’ont rien en commun… enfin, a priori…

Sauf quand l’ascenseur, qu’ils prennent ensemble ce soir-là pour quitter leur lieu de travail, tombe en panne !

C’est le début d’un face à face jubilatoire et imprévisible. Nous ne sommes pas dans une traditionnelle « rencontre de couple », mais dans une histoire plus construite ; plutôt une réflexion sur le temps qui passe.

Au milieu d’une galerie de personnages hauts en couleur, les deux comédiens vont se livrer à une joute dans laquelle ils se montreront à la fois complices et

touchants.

Une nouvelle comédie de

« La bande à Chapelle » !

Compagnie de la Griotte

