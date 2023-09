Rolando et Constant : quand le classique rencontre le jazz Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 29 septembre 2023, Saint-Gaudens.

Rolando et Constant : quand le classique rencontre le jazz Vendredi 29 septembre, 20h30 Théâtre Jean Marmignon 15€ – 10€ – 8€ – 5€

Deux pianistes aux parcours différents pour un duo étonnant !

Rolando Luna est un peu à part dans la famille des grands pianistes cubains. En effet, il ne s’intéressera au clavier qu’à 15 ans. Après le conservatoire, il passera de la salsa à la musique classique, puis à la musique traditionnelle, sans oublier le jazz. Il enrichit son univers musical en

s’appuyant sur toutes ses expériences.

Sur scène, il séduit par son charisme, sa musicalité et ses improvisations toujours surprenantes.

Constant Després, né en 2006, brûle les étapes. Prix de Piano du Conservatoire de Toulouse à 14 ans, sélectionné dans l’émission «Prodiges», le (très) jeune musicien est l’invité de nombreux festivals. Actuellement il étudie au Conservatoire Supérieur de Paris, où il a été admis à 15 ans, dans la classe de Marie-Josèphe Jude.

Quand un pianiste cubain élégant et virtuose rencontre un pianiste toulousain rigoureux et passionné, leurs improvisations ne peuvent qu’être créatives et talentueuses et toujours au service de la musique.

Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T21:40:00+02:00

