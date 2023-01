François RABELAIS portrait d’un homme qui n’a pas souvent dormi tranquille. Théâtre Jean Marmignon, 25 mai 2023, Saint-Gaudens.

François RABELAIS portrait d'un homme qui n'a pas souvent dormi tranquille.

Théâtre Jean Marmignon, Saint-Gaudens

L’an 1546, à Paris. François Rabelais, poursuivi par un Docteur de la Sorbonne, est menacé de griller sur le bûcher s’il ne cesse de publier ses ouvrages blasphématoires. Il s’y refuse et se réfugie chez son protecteur le cardinal Du Bellay. Dans la deuxième partie, le spectacle bascule dans une farce joyeuse qui donne à entendre les mots de Rabelais. Et voilà Gargantua, Panurge, Picrochole, les Grandboutiens,… Cette conformation, entre didactique et pantalonnade, équilibre la pièce.

Y a-t-il plus universel que cet auteur ? Mais qui était l’homme ? Comment a-t-il vécu ? Constamment traqué pour ses écrits, toujours en quête de protecteurs, il ne pouvait avoir, dans sa vie, la fantaisie de ses héros.

Des décors sobres reflétant sa vie frugale, un texte finement écrit, un duo de comédiens convaincants et un effet comique procuré par un carrousel de personnages réjouissants voilà posée l’allégorie de cet inventeur de la langue française. Un spectacle truculent comme les écrits de cet humaniste qui osait bousculer les interdits et pourfendre l’hypocrisie et la bêtise. Dérider en même temps qu’enseigner, telle aurait pu être sa devise !



