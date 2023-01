Sandrine SUÈRES Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Entrée gratuite

Sandrine SUÈRES Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie Attirée très jeune par les arts et la matière, elle naît à Cavaillon en 1973.

Dès 1993, elle aborde le travail de la terre. Céramiste professionnelle depuis 2004, elle a choisi la technique du raku qui la rapproche des éléments naturels. Son travail est inspiré par les cultures et les arts d’Asie, d’Afrique et d’Amazonie. Autre source d’inspiration, la nature qui lui permet de réinterpréter des végétaux ou des animaux jouant sur leurs symboliques. Elle conçoit ses créations du modelage jusqu’à la cuisson et intègre à la terre des effets naturels à partir de plantes, coquillages, sciure, briques, etc. qu’elle récupère. Son atelier est situé à Montesquieu-Volvestre. Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h

