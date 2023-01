Exposition Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Exposition Théâtre Jean Marmignon, 3 février 2023, Saint-Gaudens. Exposition 3 février – 25 mars Théâtre Jean Marmignon

Entrée gratuite

Exposition Théâtre Jean Marmignon 3 place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie Après une vie professionnelle bien remplie dans le domaine scientifique, en 1995 il est contraint à l’inactivité. Par son épouse, il rencontre Geneviève Baudoin à l’atelier de peinture de l’hôpital Henri-Mondor, puis Evelyne Chabaud qui anime l’atelier de peinture de la ville d’Ormesson, suivi par un passage chez les pastellistes de France à Paris. A son arrivée à Saint-Gaudens en 2003, il rejoint l’Atelier d’Art de Saint-Gaudens et se forme sous la houlette de Jean-Hubert Lassalle et de Sandie Pédarros. Après un passage par la peinture à l’huile ce sera le pastel exclusivement. Il puise son inspiration auprès d’autres. De là sont nés, essentiellement, des paysages inspirant rêves et mélancolies. Ouverture au public : galerie d’expositions : le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T10:30:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00 Jean-Claude SIMONET

