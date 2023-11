Le Père Noël est une Ordure Théâtre JEAN MARIE SEVOLKER Gémenos, 21 mars 2024, Gémenos.

Gémenos,Bouches-du-Rhône

Une comédie hilarante de la troupe du Splendid, que vous reverrez toujours avec joie !.

2024-03-21 20:30:00 fin : 2024-03-21 . EUR.

Théâtre JEAN MARIE SEVOLKER avenue César Baldacchini

Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A hilarious comedy from the Splendid troupe, which you’ll be happy to see again and again!

Es una comedia divertidísima de la compañía Splendid que siempre querrá volver a ver

Eine urkomische Komödie der Splendid-Truppe, die Sie immer wieder gerne sehen werden!

