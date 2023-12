THE LOVE BEATLES THEATRE JEAN-MARIE SEVOLKER Gemenos, 20 janvier 2024, Gemenos.

The Love Beatles est né de la rencontre de quatre musiciens professionnels, passionnés par la musique des Beatles. Décidés à perpétuer cette musique fabuleuse aux succès intemporels, ils acquièrent dans un souci d’authenticité, les costumes légendaires pour assurer un visuel de qualité et le même matériel que leurs idoles pour reproduire de façon très proche le son “Beatles”.Le résultat est simplement bluffant et fera frissonner les plus fins connaisseurs. Pendant presque deux heures, le public se retrouve littéralement transporté à Londres, dans les studios d’Abbey Road, en compagnie de John, Paul, George, et Ringo !Pour ceux qui ont toujours rêvé de voir les Beatles en concert, il n’est pas trop tard ! The Love Beatles est reconnu comme l’un des meilleurs tribute Band Beatles. De bout en bout interprété avec aisance, le spectacle des Love Beatles tient fort bien son rang. Respectueux et dynamique.Instruments, costumes, rien ne manque à la panoplie de ce groupe Franco/Anglais.Largement salué par la presse Nationale & Internationale, The Love Beatles est un spectacle dont le succès est assuré !!!

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE JEAN-MARIE SEVOLKER AVENUE CESAR BALDACCINI 13420 Gemenos