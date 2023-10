Farben Théâtre Jean-François Voguet Fontenay-sous-Bois, 1 février 2024, Fontenay-sous-Bois.

Farben 1 et 2 février 2024 Théâtre Jean-François Voguet Entrée libre

Théâtre et marionnettes

A partir de 12 ans

Entre marionnette et écriture théâtrale, la bouleversante biographie d’une brillante chimiste.

Le 22 avril 1915, le chercheur allemand Fritz Haber supervise la première attaque au gaz de l’histoire militaire. Pour son épouse Clara Immerwahr, première femme chimiste allemande, les recherches de son mari constituent une perversion de ses idéaux scientifiques. De là à commettre l’irréparable ?

C’est le fil intime d’une vie brisée, que cette pièce s’attache à dérouler en quatre actes et une multitude de saynètes oniriques. Croisant habilement les temporalités et les jeux d’échelle, ce théâtre de marionnettes tisse une toile polyphonique d’une grande force visuelle et narrative, questionnant à la fois les dérives de la science et la place des femmes dans la société.

Auteur Mathieu Bertholet (éd. Actes Sud) · Mise en scène Cécile Givernet, Vincent Munsch · Avec Brice Coupey, Cécile Givernet, Honorine Lefetz, Blue Montagne · Scénographie Jane Joyet · Lumière Corentin Praud · Univers sonore Vincent Munsch · Construction marionnettes Amélie Madeline · Construction décor ESAT Plaisir, Vincent Munsch, Corentin Praud, Jane Joyet · Costumes Séverine Thiébault · Régie son Kostia Cavalié

Théâtre Jean-François Voguet 8, allée Maxime Gorki Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 La Redoute Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@theatre-halle-roublot.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00

2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

marionnettes cie Espace Blanc

Théâtre Halle Roublot / Cie Espace Blanc