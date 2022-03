THÉÂTRE – JEAN-FRANÇOIS SIVADIER – SENTINELLES Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

THÉÂTRE – JEAN-FRANÇOIS SIVADIER – SENTINELLES Vandœuvre-lès-Nancy, 29 mars 2022, Vandœuvre-lès-Nancy. THÉÂTRE – JEAN-FRANÇOIS SIVADIER – SENTINELLES Rue de Parme Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

2022-03-29 19:00:00 – 2022-03-29 21:15:00 Rue de Parme Esplanade Jack Ralite

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy Jean-François Sivadier : Sentinelles

THÉÂTRE / GRANDES ESPÉRANCES

À travers l’histoire de trois jeunes pianistes, Jean-François Sivadier use de tout son intelligence et sa délicatesse pour interroger les courants violents et antagonistes qui peuvent s’affronter, s’accorder ou se confondre dans le rapport secret que chaque artiste entretient avec le monde. +33 3 83 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/sentinelles Jean-Louis Fernandez

