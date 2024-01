ZAZIE THEATRE JEAN FERRAT Fourmies, jeudi 2 mai 2024.

Achat limité à 4 billets par acheteurAprès le ZAZIESSENCIEL TOUR, grand succès par vents covidiens et marées d’amour, Zazie s’envole vers de nouveaux horizons avec sa nouvelle tournée : AIR TOUR, lancée par le virevoltant single LET IT SHINE et son nouveau projet AILE-P. Zazie et toute sa compagnie ont hâte de vous accueillir à bord !

Tarif : 40.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-05-02 à 20:30

THEATRE JEAN FERRAT PLACE MADO RUE ST LOUIS 59610 Fourmies 59