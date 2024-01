LE BAL DES CRAPULES THEATRE JEAN FERRAT Fourmies, 10 mars 2024, Fourmies.

Par la compagnie Les Huits Mots Dits Petit massacre entre amis ou comment se débarrasser dans la même soirée de son mari, de sa femme, de sa maîtresse, de son amant et … de voisins encombrants. Les Huit Mots Dits vous invitent au Bal des crapules, une comédie déjantée où tout le monde danse. Venez partager les magouilles et les déboires d’Etienne, Chantal, Gabrielle et Bernard. Manipulations et crimes pas tout à fait parfaits y seront servis avec délice…

Tarif : 5.50 – 5.50 euros.

Début : 2024-03-10 à 16:00

Réservez votre billet ici

THEATRE JEAN FERRAT PLACE MADO RUE ST LOUIS 59610 Fourmies 59