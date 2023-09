Venez découvrir ou redécouvrir le Théâtre de Fourmies THEATRE JEAN FERRAT de Fourmies Fourmies, 16 septembre 2023, Fourmies.

Venez découvrir le Théâtre Jean Ferrat de Fourmies à l’occasion des journées européennes du patrimoine

Rendez vous le samedi 16 septembre 2023

2 créneaux 15h ou 17h

Par ses dimensions imposantes et son style architectural, le Théâtre de Fourmies rappelle le glorieux passé industriel de la ville. Il est doublement inscrit dans l'inconscient collectif de la population, en tant qu'institution, mais également en tant qu'édifice. D'une capacité de 450 places, la salle est entièrement équipée d'un matériel performant en matière de diffusion son, lumière et s'est vue dotée il y a peu, d'un système complet de captation numérique lui permettant une totale autonomie dans le domaine de la prise de vue et la diffusion vidéo. De nombreuses équipes artistiques s'y croisent lors de répétitions, de temps de résidences, mais son activité principale reste la diffusion et la production de spectacles vivants pluridisciplinaires avec une programmation ambitieuse.

Un travail de médiation accompagne les spectateurs tout au long de la saison avec l’organisation d’ateliers, de conférences, d’expositions, et de réunions par les différents acteurs du territoire. Début 2010, un important chantier de rénovation a commencé afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité et d’accessibilité indispensables à l’organisation d’événements culturels.

En février 2012, le Théâtre transformé ouvre à nouveau ses portes et devient dès lors le Pôle Culturel essentiel de la ville. Une trentaine de spectacles s’y tiennent chaque saison, ainsi que des résidences sur des projets en cours d’aboutissement. La salle accueille également les spectacles d’associations de Fourmies et des évènements privés. Le Théâtre s’impose donc comme un lieu de rencontres et d’échanges incontournable pour les habitants du territoire, véritable cœur battant du « centre-ville culturel », assumant pleinement son rôle d’outil de démocratisation de la Culture. Entrée principale en haut des marches en façade Entrée PMR avec ascenseur (en bas à gauche des escaliers) – Parking à proximité

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

