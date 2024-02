Théâtre « Jean et Béatrice » Chédigny, samedi 13 avril 2024.

Théâtre « Jean et Béatrice » Chédigny Indre-et-Loire

Dans son appartement au trente-troisième étage d’une tour, Béatrice attend l’homme qui la délivrera de sa solitude. Elle fait passer une annonce promettant une récompense substantielle à l’homme qui saura l’intéresser, l’émouvoir et la séduire. Jean, un chasseur de primes expérimenté, se soumet aux trois épreuves par appât du gain. Mais Béatrice hausse les enchères il s’agit en fait d’inventer l’amour. L’appartement se transforme en piège, la rencontre devient un duel. Tour à tour, Jean et Béatrice mettent en scène les gestes de l’intimité, les disputes et les réconciliations et le partage du quotidien. Chaque tentative est une sorte de théâtre-vérité. Suffirait-il de croire à l’amour pour le faire exister ?

Spectacle de la compagnie de théâtre amateur L’Atelier des Actes.10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:15:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

4 Place de la Mairie

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie.chedigny@orange.fr

