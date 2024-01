SCORPIONS THEATRE JEAN-DESCHAMPS Carcassonne, mardi 23 juillet 2024.

FESTIVAL DE CARCASSONNE 2024SCORPIONS23 juillet 2024 – 21h30 Théâtre Jean-Deschamps Scorpions, groupe légendaire qui a marqué des décennies de rock, débarque au Festival de Carcassonne le 23 juillet prochain ! Depuis leur formation en 1965 et avec leurs 19 albums studios, les Scorpions ont vendu des millions de disques à travers le monde ! « Wind of Change », « Still Loving You », « Send Me An Angel », « Rock You Like A Hurricane »… entre ballades emblématiques et titres incontournables, Scorpions possède une énergie et une créativité qui défient les années. Leur dernier album « Rock Believer », sorti en 2022, démontre une fois de plus leur capacité à évoluer tout en restant fidèles à leur son si caractéristique. Continuant d’enflammer les scènes du monde entier, les concerts de Scorpions demeurent une expérience électrisante, attirant des fans de toutes générations. Plongez dans l’univers inimitable de ces légendes vivantes, alliant des performances scéniques explosives à une musique résolument intemporelle.

Tarif : 99.00 – 129.00 euros.

Début : 2024-07-23 à 21:30

Réservez votre billet ici

THEATRE JEAN-DESCHAMPS LA CITE 11000 Carcassonne 11