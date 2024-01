LUDOVICO EINAUDI THEATRE JEAN-DESCHAMPS Carcassonne, lundi 22 juillet 2024.

FESTIVAL DE CARCASSONNE 2024LUDOVICO EINAUDI22 juillet 2024 – 21h30 Théâtre Jean-Deschamps Souvent présenté comme le pionnier du néo-classique, le célèbre compositeur, virtuose pianiste, Ludovico Einaudi est à l’affiche du Festival de Carcassonne 2024 pour un récital d’exception ! Ses compositions minimalistes et chatoyantes ont fait le tour du monde et séduit le cinéma : depuis Nanni Moretti (en 1998 pour Aprile) jusqu’à Xavier Dolan (dans Mommy), en passant par le carton français Intouchables, les douces épopées mélodiques de Ludovico Einaudi n’ont pas leur pareil pour suggérer une foule d’émotions, de la plus mélancolique à la plus exaltée. Son œuvre se révèle palpitante, séduisante, élégante, méditative et souvent introspective. Et pour cause : elle émeut autant qu’elle captive. Ce n’est donc pas un hasard si la musique de ce pianiste-compositeur italien fascine les cinéastes du monde entier ; le pouvoir d’évocation et d’attraction des instrumentaux d’Einaudi est immédiat et magnétique. Véritable rite initiatique aux airs tout aussi bouleversants que vivifiant, c’est sans surprise que ce dernier rencontre un succès rapide sur la scène internationale. La nature est également une grande source d’inspiration pour le pianiste, qui l’a notamment mené à réaliser une série de onze concerts immergés dans des paysages à couper le souffle (réserves naturelles, lacs, vallées…), accessibles uniquement à pied, à l’aube, au crépuscule et sous un ciel étoilé. Mais c’est bien l’expérience du temps suspendu pendant le confinement, « avec le monde extérieur calme et silencieux», qui a conduit Ludovico Einaudi à son dernier album solo de piano, sorti en 2022 et intitulé «Underwater», «une métaphore de la fluidité sans interférence externe». La tournée de cet album, qui offre une approche plus fraîche et plus immédiate de la musique, affiche désormais complet dans les lieux les plus prestigieux d’Amérique du Nord et du Sud, d’Europe et d’Asie centrale.

Tarif : 49.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-07-22 à 21:30

Réservez votre billet ici

THEATRE JEAN-DESCHAMPS LA CITE 11000 Carcassonne 11