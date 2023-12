STÉRÉO THEATRE JEAN-DESCHAMPS Carcassonne, 8 juillet 2024, Carcassonne.

FESTIVAL DE CARCASSONNE 2024STÉRÉOCompagnie DCA / Philippe Decouflé08 juillet 2024 – 21h30 Théâtre Jean-Deschamps Le Festival de Carcassonne 2024 accueille une expérience visuelle et auditive hors du commun avec « Stéréo » de la Compagnie DCA / Philippe Decouflé, où la danse contemporaine, la technologie et l’art visuel se fusionnent pour créer un tourbillon sensoriel captivant. Laissez-vous surprendre par la créativité débordante de Philippe Decouflé !NOTE D’INTENTION« Il m’est difficile d’écrire un argument, moi qui compose mes spectacles comme des puzzles dont chaque spectateur peut assembler les pièces comme bon lui semble. J’ai pensé à « Drastic Classicism » de Karole Armitage. Une énergie punk rock foisonnante, au bord de la rupture, ou danseurs et musiciens se mêlent et s’emmêlent. Ce fut pour moi une révélation. J’ai aussi pensé à plusieurs ?lms, dont :« Stop making sense », de Jonathan Demme, sur un concert des Talking Heads, « Rude boy » de Jack Hazan et David Mingay, sur une tournée des Clash,« Phantom of the Paradise » de Brian De Palma, musique de Paul Williams,« Un jour sans ?n » de Harold Ramis, avec Bill Murray.Stéréo est le résultat d’une envie de vitesse, de brillance, de virtuosité, d’énergie, de rock’n roll. Une énergie brute qui serait à elle seule le fondement du spectacle, portée par une équipe jeune aux talents multiples et complémentaires.Sur une base de trio rock – guitare, basse et batterie – je cherche une danse dessinée, organique, qui accueille l’acrobatie comme un complément jouissif et spectaculaire, une danse qui bondit et rebondit, qui fuse et qui jaillit, jusqu’à l’essoufflement. La forme est hybride, entre concert et spectacle, et musique et danse ne font plus qu’un, ensemble. Les corps oscillent entre énergie et douceur, vitesse et tendresse. C’est aussi un jeu avec le temps, qui, comme dans la vie, se contracte, s’étire ou se répète en d’in?nies variations. À travers ces boucles, on parle d’amour, toujours, on joue, déjoue et tord les stéréotypes et archétypes, pour les ré-agencer dans des combinaisons explosives. »Philippe DecoufléMise en scène / Chorégraphie Philippe Decou?é Assistante chorégraphique Alexandra NaudetPerformers Violette Wanty, Aurélien Oudot, Eléa Ha Minh Tay, Olivia Lindon, Vladimir Duparc, Pierre Boileau Sanchez, Baptiste AllaertMusicien·nes Arthur Satàn (guitare), Louise Decou?é (basse), Romain Boutin (batterie) / Avec la participation exceptionnelle de David Ghetto Musiques originales Arthur Satàn, Louise Decou?é, Romain BoutinEt aussi Oh Darling, The Beatles ; In Every Dream Home a Heartache, Roxy Music ; Tomorrow Never Knows, The Beatles ; Get It On, T-Rex ; Surf’in USA, The Beach Boys ; Gut Feeling, Devo ; Long Slow Goodbye, Queens of the Stone AgeLumière et régie générale Begoña Garcia NavasDécor Jean Rabasse assisté d’Aurélia MichelinCréation costumes Philippe Guillotel assisté de Charlotte Coffinet, Catherine Coustère, Jean MaloStylisme Sabine Siegwalt, Anatole BadialiRégie lumière Grégory Vanheulle, Chloé Bouju (en alternance)Régie plateau Léon BonyRégie plateau et costumes Anatole BadialiRégie son Pascal MondazConstruction Atelier Devineau (décor), Guillaume Troublé (accessoires)Production déléguéeCompagnie DCA / Philippe DecoufléCoproductionFestival Montpellier Danse 2022 ; Chaillot – Théâtre national de la Danse ; La Villette, Paris ; Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg ; Châteauvallon-Liberté, scène nationale ; Théâtre Sénart, Scène nationale ; Théâtre Gymnase Bernardines, Marseille ; Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production ; MA scène nationale – Pays de Montbéliard ; Créteil – Maison des Arts ; La Comète, Scène nationale de Châlons-en-ChampagneStéréo a bénéficié de l’aide à la création de la Région Île-de-France.La Compagnie DCA est une compagnie indépendante, subventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Île-de-France), la Région Île-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis ainsi que la Ville de Saint-Denis, où elle est implantée. Elle bénéficie également du soutien de la Caisse des Dépôts.

Tarif : 24.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-07-08 à 21:30

Réservez votre billet ici

THEATRE JEAN-DESCHAMPS LA CITE 11000 Carcassonne